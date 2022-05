Appello di pace nel nome di San Francesco. I frati dipendevano da diverse province polacche dell’ordine. E nel 2001 è nata la Custodia Generale Russa di San Francesco d’Assisi. Che comprende anche il Kazakhstan.

Carisma di San Francesco

“Il carisma di San Francesco di Assisi è certamente legato in modo particolare al tema della pace. Come lo è stata la vita stessa di Gesù. Il poverello d’Assisi richiamava quanti incontrava all’importanza di ciascun essere umano. Perché vedeva impressa l’immagine del Creatore. In ogni fratello. E in ogni sorella”, afferma fra Dariusz Harasimowicz. Il Custode Generale della Custodia Generale Russa dialoga sul tema della pace con l’agenzia missionaria vaticana Fides. “Come frati della Custodia Generale Russa, abbiamo seguito, prima di tutto, le indicazioni del nostro ordine per tutti i frati. Almeno un’ora al giorno di Adorazione eucaristica. Cui aggiungere diversi momenti di preghiera individuale e comunitaria. Con una speciale intenzione per la pace. Chiediamo incessantemente il dono della pace. Nelle omelie e nei discorsi con i fedeli domandiamo preghiere. Per chi soffre a causa della violenza. Ricordando alla gente la più alta forma d’amore. E cioè arrivare ad amare i propri nemici”. Le comunità francescane sono dislocate in cinque conventi. “La nostra missione, come cristiani e, in particolare, frati francescani è indicare a chi incontriamo la via della pace. A cominciare dalla vita di tutti i giorni“.

