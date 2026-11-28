Francesco Antonio Fasani (1681-1742) nacque a Lucera, un paesino in provincia di Foggia, da una famiglia poverissima, il padre bracciante e la madre una semplice ed umile casalinga. Al battesimo scelgono per lui un nome lunghissimo: Donato Antonio Giovanni Nicolò, ma tutti lo chiamano Giovanniello. Quando nacque, Lucera apparteneva al Regno di Napoli, territorio che faceva parte della monarchia spagnola. Nel 1707, durante la sua vita, il Regno passò sotto il dominio degli Asburgo d’Austria, in seguito alla guerra di successione spagnola. Nel 1734, invece, con Carlo di Borbone, iniziò una nuova fase della storia del Regno di Napoli, che tornò sotto una dinastia indipendente.

Francesco restando ben presto orfano di padre, la madre lo mandò a studiare dai Francescani Conventuali del convento di S. Francesco a Lucera, a quattordici anni, entrando in noviziato e poi prendendo l’abito cambia il proprio nome in Francesco Antonio, in onore di S. Francesco di Assisi e di S. Antonio da Padova, studia filosofia e teologia in giro per l’Italia a Venafro, Agnone, Montella, Aversa, ad Assisi, proprio accanto alla tomba del “Poverello”, e qui viene ordinato sacerdote il 19 settembre del 1705.

Nel 1709 si laurea in teologia a Roma, da quel momento per tutti è Padre Maestro. Percorreva i paesi della Capitanata, l’odierna provincia di Foggia, della Puglia settentrionale e del Molise, predicando il Vangelo e invitando i fedeli a vivere secondo i principi della carità cristiana. Francesco Antonio, dedicò la sua vita ad occuparsi dei poveri e delle famiglie in difficoltà, degli ammalati, dei sofferenti, dei carcerati, senza dimenticare coloro che avevano bisogno di un conforto spirituale. Il suo modo di predicare, non era fatto solo di parole, ma di esempi concreti, e attraverso la semplicità, l’umiltà e l’amore per il prossimo, cercava di avvicinare le persone alla fede, esprimendosi anche in dialetto, non faceva teologia da cattedra, ma faceva teologia da piazza. Stava ore e ore in confessionale, la gente andava da lui, perché sapeva che usciva da lì perdonata e in pace.

La sua fervida devozione all’Immacolata, Madre del Signore era alimentata da intensa applicazione a conoscere sempre meglio e far conoscere “ chi è Maria” ed insieme a riconoscere e far riconoscere con fede e con amore il ruolo materno a lei affidato nella storia della salvezza. A Lucera viene invocato come il “Santo della pioggia”, perché la Capitanata era terra di grano, e quando non pioveva, era fame. Quando c’era la siccità, i contadini andavano da Padre Maestro e gli chiedevano di pregare per la pioggia. E lui pregava, e la pioggia arrivava. Nel 1731, il 20 marzo, un terremoto colpisce Foggia e tutta la Capitanata. La chiesa di S. Francesco a Lucera, del XV secolo, viene gravemente danneggiata, Padre Maestro, non si perde d’animo e raccoglie offerte in tutta la regione pugliese, organizza i lavori e fa ricostruire la chiesa. Nel 1742 si ammala e muore il 29 novembre a 61 anni, nel convento di Lucera, assistito dai frati, con il nome di Maria sulle labbra.

Verrà beatificato da Pio XII (1939-1958) nel 1951 e sarà Giovanni Paolo II (1978-2005) a proclamarlo santo il 13 aprile del 1986 e di lui dirà: “ E’ stato per tutti fratello e padre, eminente maestro di vita, consigliere illuminato e prudente, guida saggia e sicura nei cammini dello Spirito, difensore e sostenitore coraggioso degli umili e dei poveri. Possiamo dire che la vita spirituale di Francesco Antonio Fasani è stata caratterizzata da quelle virtù che lo rendeva simile al serafico S. Francesco d’Assisi, e infatti a Lucera si diceva: “ Chi vuol vedere come appariva S. Francesco in vita, venga a vedere il Padre Maestro”, che nelle sue continue preghiere, invocava Dio chiamandolo “sommo Amore, immenso Amore, eterno Amore, infinito Amore”.