Al via a Roma il convegno internazionale degli esorcisti

Il programma del convegno internazionale dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti (AIE) che si svolge a Roma fino al 30. Numerosi gli interventi, tra i quali quello del direttore di In Terris, don Aldo Buonaiuto, che presenterà l’analisi del fenomeno delle sette nei vari continenti

Il programma del convegno internazionale dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti (AIE) che si svolge a Roma da oggi, 25 settembre, fino al 30. Numerosi gli interventi, tra i quali quello del direttore di In Terris, don Aldo Buonaiuto, che presenterà l’analisi del fenomeno delle sette nei vari continenti.

Il convegno

Dal 25 al 30 settembre si tiene a Roma il convegno internazionale dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti (AIE). Oltre alle relazioni e agli approfondimenti di alcuni esperti, ci sarà anche l’elezione del nuovo presidente e vicepresidente dell’AIE.

Tra i vari interventi spiccano gli approfondimenti sulla musica (Come la musica può elevare a Dio o “sprofondare” in una vita infernale, a cura di p. Mario Mingardi), l’analisi del fenomeno delle sette nei vari continenti (a cura di don Aldo Buonaiuto, autore di numerosi libri tra cui Halloween, lo scherzetto del diavolo), lo studio sui riti vudù (a cura di p. Pamphile Fanou) e la testimonianza di uno psichiatra esorcista.

L’Associazione Internazionale Esorcisti

a AIE (Associazione Internazionale Esorcisti), ha sede a Roma ed è stata fondata nel 1990 da don Gabriele Amorth e padre René Chenesseau, teologo ed esorcista francese. All’associazione aderiscono più di 800 sacerdoti che vivono sparsi in tutto il mondo, ai quali si aggiungono oltre 120 ausiliari (persone, anche laiche, che affiancano e aiutano l’esorcista). Tra gli obiettivi dell’AIE c’è quello di promuovere una corretta conoscenza di questo Ministero nel popolo di Dio e per questo propone studi sull’esorcismo nei suoi aspetti dogmatici, biblici, liturgici, storici, pastorali e spirituali. L’associazione inoltre cerca costantemente una collaborazione con persone esperte in medicina e psichiatria che siano competenti anche nelle realtà spirituali.

Il programma del convegno

Lunedì 25: “L’Associazione Internazionale Esorcisti: il cammino svolto e prospettive future Relazione del Presidente”, padre Francesco Bamonte.

Martedì 26: “Benedizioni e sacramentali. Armi difensive e armi offensive”, relazione di padre Robert-Joel Cruz. “Le vessazioni diaboliche nella vita di Suor Tomasina Pozzi”, relazione di padre Francesco Bamonte. Si prosegue con alcune indicazioni utili per il ministero dell’esorcismo.

Mercoledì 27: “Testimonianza di uno psichiatra ausiliare esorcista”, relazione del dottor Richard Gallagher. “La pseudoterapia delle costellazioni familiari: sfida pastorale”, relazione di Mons. Rubens Miraglia Zani. “Casi di conversione e possessione in età moderna: una proposta di lettura fra ricerca storica e demonologia”, relazione del prof. Alberto Castaldini.

Giovedì 28: “È possibile, senza essere esorcisti, comandare ai demoni di andarsene?”, relazione di padre Piermario Burgo. “La liberazione dal Male: Manifestazione dell’amore misericordioso di Dio”, relazione di Fra Benigno Palilla. “Le dipendenze psicologiche e le malattie spirituali nel percorso di liberazione”, relazione di don Paolo Morocutti.

Venerdì 29: Medium e sensitivi: criteri di discernimento e accompagnamento pastorale degli esorcisti”, relazione di padre Andrés Esteban Lopez Ruiz. “Se vuoi conoscere un popolo ascolta la sua musica. Come la musica può elevare a Dio o “sprofondare” in una vita infernale”, relazione di padre Mario Mingardi. “Analisi del fenomeno delle sette nei vari continenti”, relazione di don Aldo Buonaiuto.

Corso sul ministero dell’esorcismo 2024

Da oggi è possibile iscriversi al “Corso sul ministero dell’esorcismo e la preghiera di liberazione”. Si svolgerà dal 6 all’11 maggio 2024 presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. L’iscrizione non è solo per i sacerdoti, ma anche i laici interessati ad approfondire questo argomento. È contemplata anche la partecipazione online. Il corso, tenuto in collaborazione con il Gruppo di Ricerca Socio-religiosa e Informazioni (GRIS) di Bologna, è il primo corso al mondo che propone un’attenta ricerca accademica ed interdisciplinare al servizio di chi esercita il ministero dell’esorcismo e la preghiera di liberazione. Qui si possono trovare altre informazioni sul corso Ministero dell’esorcismo e preghiera di liberazione.