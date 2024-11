Reggio Emilia-Guastalla: riparte il servizio pastorale universitario

Ripartono le attività del Servizio diocesano di pastorale universitaria di Reggio Emilia-Guastalla. Si sta infatti consolidando la collaborazione tra UniMore e le diocesi di Modena-Nonantola e Reggio Emilia-Guastalla partita alcuni anni fa con la firma di un’apposita convenzione. Il progetto cerca di favorire il dialogo e la collaborazione tra la Chiesa locale e l’Università, individuando possibili punti di convergenza.

Le proposte

Tra le proposte organizzate in collaborazione con la Biblioteca Teologica Città di Reggio, si è concluso, con oltre quaranta partecipanti, il ciclo di incontri sulla scrittura della tesi di laurea e sta per iniziare il ciclo di incontri sul metodo di studio rivolto agli studenti dei primi anni (iscrizioni entro il 25 novembre). Saranno poi attivati nel secondo semestre alcuni percorsi in collaborazione con il Granello di Senapa. Insieme al Centro missionario diocesano, Volontari nel mondo – Rtm si sta poi facendo conoscere agli studenti universitari il percorso Volontari nel mondo: una proposta per imparare a guardare il mondo con occhi nuovi e conoscere le possibilità offerte dal mondo missionario e dalla cooperazione internazionale (iscrizioni entro il 15 gennaio). Per diversi corsi di laurea UniMore riconosce Cfu come attività a libera scelta.

La messa di inizio anno accademico

La tradizionale messa di inizio anno accademico, presieduta dal vescovo di Reggio Emilia-Guastalla Giacomo Morandi, si terrà stasera, alle ore 19, presso la chiesa di Sant’Agostino a Reggio. Animerà la celebrazione il coro dell’Ateneo; al termine della celebrazione ci sarà un piccolo momento di festa e rinfresco nei locali della parrocchia.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai cicli di incontri scrivere a pastorale.unire@gmail.com , oppure visitare il sito internet http://www.pastorale.unimore.it/ e seguire il profilo Instagram: https://www.instagram.com/pastorale.unire/.

