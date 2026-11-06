Red Week: chiese e monumenti in rosso per i cristiani perseguitati

Ricordare che in tutto il mondo milioni di persone sono discriminate o perseguitate per la loro fede, in particolare le tante comunità cristiane che vivono in contesti dove la loro libertà religiosa subisce gravi violazioni. Per farlo, luoghi di culto, monumenti ed edifici pubblici dal 15 al 22 novembre si illumineranno di rosso in tante nazioni contemporaneamente in occasione della Red Week, l’iniziativa internazionale promossa dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che nelle scorse edizioni ha coinvolto la Fontana di Trevi a Roma, la Basilica della Sagrada Familia di Barcellona e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La musica accompagnerà le testimonianze di quelle voci dimenticate, coloro hanno subito in prima persona il dramma della persecuzione, con due serate in programma a Milano e a Roma, per sostenere un progetto in Nigeria che si occupa di fornire aiuto e autonomia economica a chi è sopravvissuto alla violenza.

Chiese e monumenti in rosso

Chiese ed edifici pubblici si illumineranno di rosso in occasione della Red Week 2026, iniziativa internazionale promossa dalla Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violazioni della libertà religiosa, soprattutto ai danni delle comunità cristiane perseguitate. La Red Week si svolgerà dal 15 al 22 novembre 2026 e coinvolgerà contemporaneamente decine di nazioni. Dal 2015, sono stati illuminati luoghi di culto e monumenti fra i più iconici del mondo: dalla Fontana di Trevi a Roma al monumento del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, dalla Basilica della Sagrada Familia di Barcellona a quella del Sacro Cuore di Parigi.

La libertà religiosa in pericolo

Il Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo 2025 di Aiuto alla Chiesa che Soffre evidenzia come in 62 Paesi si siano verificate violazioni sistematiche della libertà religiosa: 24 Paesi rientrano nella categoria più grave, ovvero quella di “persecuzione”, e 38 in quella di “discriminazione”. Complessivamente, oltre 5,4 miliardi di persone vivono in contesti in cui la libertà di religione è seriamente compromessa. 413 milioni di cristiani vivono in Paesi in cui la libertà religiosa è gravemente violata; di questi, circa 220 milioni risiedono in nazioni in cui sono direttamente esposti a persecuzioni. Regimi autoritari, violenza jihadista, nazionalismi religiosi e criminalità organizzata rappresentano oggi le principali minacce.

Voci dimenticate: due serate tra musica e testimonianza a Milano e Roma

Tra gli appuntamenti centrali della Red Week 2026 ci sono le due serate di Voci dimenticate, in programma il 16 novembre a Milano nella Basilica di Santa Maria delle Grazie (ore 20.30), e il 21 novembre a Roma nella Basilica di San Saba (ore 20.30). Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione su Eventbrite. Chi lo desidera potrà contribuire, con una donazione libera, ai progetti di Aiuto alla Chiesa che Soffre a beneficio dei cristiani perseguitati. Le serate uniranno musica, testimonianze e solidarietà. A Milano il pubblico potrà assistere al concerto del Coro Filarmonico G.B. Pergolesi e dell’Orchestra Filarmonica Amadeus, diretti dal Maestro Gianmario Cavallaro; in programma brani del repertorio barocco, con musiche di Vivaldi, Torelli e Händel. Nella capitale il Coro Città di Roma, diretto dal Maestro Mauro Marchetti, proporrà invece un percorso musicale con musiche di Mozart, Bach e Pergolesi. Ospite di entrambi gli appuntamenti sarà una donna che ha vissuto personalmente il dramma della persecuzione. La giovane sarà accompagnata da Don Joseph Fidelis Bature, sacerdote della diocesi nigeriana di Maiduguri e direttore del Trauma Center. La struttura, sostenuta dai benefattori di ACS, offre assistenza psicologica, spirituale e sociale alle vittime del gruppo terroristico islamista Boko Haram, accompagnandole in un percorso di guarigione e reinserimento nella comunità. Le loro toccanti testimonianze racconteranno la violenza che continua a colpire migliaia di persone e le occasioni di rinascita rese possibili dalla solidarietà di numerosi benefattori, italiani e internazionali.

Dalla sensibilizzazione all’aiuto concreto: il progetto in Nigeria

Le donazioni raccolte durante i due eventi di Milano e Roma sosterranno in particolare un progetto finanziato da ACS nella diocesi nigeriana di Minna, nel cui territorio le comunità cristiane vivono sotto la minaccia di attacchi armati, sequestri e violenze. L’iniziativa aiuterà 200 donne, uomini e bambini sopravvissuti alla violenza a ricostruire la propria vita attraverso il sostegno psicologico, il rafforzamento dei legami con la comunità e, per gli adulti, il recupero dell’autonomia economica. Il progetto prevede inoltre la formazione di circa 60 figure di riferimento delle comunità locali, tra cui sacerdoti e autorità, affinché sappiano riconoscere i bisogni delle persone più vulnerabili e offrire loro un sostegno adeguato.