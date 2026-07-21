La vocazione degli evangelizzatori digitali dell’Asia. Padre John Mi Shen è il segretario esecutivo dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (FABC). E direttore dei programmi di Radio Veritas Asia. All’agenzia missionaria vaticana Fides il religioso descrive la rete continentale dei missionari digitali cattolici coinvolti nell’evangelizzazione, nella collaborazione e nel sostegno reciproco. Per la prima volta un’assemblea riunisce i comunicatori digitali cattolici dell’Asia. Il luogo che è stato scelto per il raduno è la sede centrale di Radio Veritas Asia a Quezon City, nell’area metropolitana di Manila. Protagoniste sono le persone coinvolte nell’evangelizzazione digitale provenienti di tutta l’Asia per 4 giorni. L’assemblea è dedicata al tema “Da influencer a testimoni: un cammino sinodale per la missione digitale in Asia”. Ed è voluta come una opportunità per “condividere esperienze, sviluppare collaborazioni ed esplorare nuovi modi di comunicare il Vangelo attraverso le piattaforme digitali”. Aggiunge padre Mi Shen: “Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di produrre più contenuti digitali, ma di formare autentici testimoni di Cristo in grado di comunicare il Vangelo con creatività, credibilità e compassione”.

Missionari digitali

L’assemblea vede la partecipazione di esperti di tutto il mondo. Costituisce inoltre una tappa importante nei preparativi della Giornata Mondiale della Gioventù 2027 a Seul, in Corea del Sud. I partecipanti, infatti, discutono come sviluppare “Asian Voices for WYD“. Un’iniziativa digitale volta a collegare giovani cattolici di tutta l’Asia in vista dell’incontro mondiale. Ispirata al versetto degli Atti degli Apostoli. “Non possiamo infatti tacere le cose che abbiamo visto e udito” (Atti 4,20), l’assemblea si colloca in armonia con la missione di Radio Veritas Asia, come sottolinea il comunicato diffuso dall’emittente cattolica.