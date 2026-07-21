Chiesa Cattolica

Radio Veritas Asia: il sentiero dei missionari digitali

La rete dei cattolici coinvolti nell’evangelizzazione, nella collaborazione e nel sostegno reciproco

Di Giacomo Galeazzi
digitali
Foto di cottonbro studio: https://www.pexels.com/it-it/foto/tecnologia-senza-volto-computer-pc-4709292/

La vocazione degli evangelizzatori digitali dell’Asia. Padre John Mi Shen è il segretario esecutivo dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (FABC). E direttore dei programmi di Radio Veritas Asia. All’agenzia missionaria vaticana Fides il religioso descrive la rete continentale dei missionari digitali cattolici coinvolti nell’evangelizzazione, nella collaborazione e nel sostegno reciproco. Per la prima volta un’assemblea riunisce i comunicatori digitali cattolici dell’Asia. Il luogo che è stato scelto per il raduno è la sede centrale di Radio Veritas Asia a Quezon City, nell’area metropolitana di Manila. Protagoniste sono le persone coinvolte nell’evangelizzazione digitale provenienti di tutta l’Asia per 4 giorni. L’assemblea è dedicata al tema “Da influencer a testimoni: un cammino sinodale per la missione digitale in Asia”. Ed è voluta come una opportunità per “condividere esperienze, sviluppare collaborazioni ed esplorare nuovi modi di comunicare il Vangelo attraverso le piattaforme digitali”. Aggiunge padre Mi Shen: “Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di produrre più contenuti digitali, ma di formare autentici testimoni di Cristo in grado di comunicare il Vangelo con creatività, credibilità e compassione”.

digitali
Foto di Pete Linforth da Pixabay

Missionari digitali

L’assemblea vede la partecipazione di esperti di tutto il mondo. Costituisce inoltre una tappa importante nei preparativi della Giornata Mondiale della Gioventù 2027 a Seul, in Corea del Sud. I partecipanti, infatti, discutono come sviluppare “Asian Voices for WYD“. Un’iniziativa digitale volta a collegare giovani cattolici di tutta l’Asia in vista dell’incontro mondiale. Ispirata al versetto degli Atti degli Apostoli. “Non possiamo infatti tacere le cose che abbiamo visto e udito” (Atti 4,20), l’assemblea si colloca in armonia con la missione di Radio Veritas Asia, come sottolinea il comunicato diffuso dall’emittente cattolica.

Articolo precedente
Dal caldo alla povertà di raffreddamento: una vulnerabilità sempre più diffusa
Prossimo articolo
Da Fermi al futuro: focus energia

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Giacomo Galeazzi
Giacomo Galeazzi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE