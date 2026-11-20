Le Chiese in uscita come scuole di nuova evangelizzazione. Ha preso il via la seconda edizione del corso di aggiornamento on line in missiologia e spiritualità missionaria 2026-2027. A promuoverlo è il Segretariato internazionale della Pontificia Unione Missionaria (PUM). Con una speciale benedizione da parte del Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle. Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari. E Decano del Collegio cardinalizio. Il percorso, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, è proposto in lingua inglese e nasce con l’obiettivo di offrire un itinerario di formazione e di approfondimento sulla dimensione missionaria della Chiesa. Mettendo in dialogo la riflessione teologica, l’esperienza delle Chiese nei diversi continenti e le nuove sfide dell’evangelizzazione.

Chiese in uscita

Il corso conta oltre 700 iscritti da tutto il mondo. Si articola in 25 incontri di un’ora e 45 minuti.

Un percorso tra teologia, storia e nuovi orizzonti della missione di evangelizzazione. Il programma è frutto della collaborazione tra il Segretariato internazionale della PUM e le direzioni nazionali di Costa Rica e di Spagna. In consultazione con vari esperti propone un itinerario articolato che affronta i principali ambiti della missiologia. Dalle fondamenta bibliche e teologiche della missione alla sua evoluzione storica, fino alle prospettive pastorali e alla spiritualità missionaria. Particolare attenzione è dedicata alla missione nei diversi continenti (Africa, Europa, Asia, Oceania e America). Anche attraverso testimonianze di missionari. Così da favorire il confronto con esperienze e contesti ecclesiali e culturali differenti. Tra i temi affrontati figurano inoltre il dialogo interreligioso ed ecumenico, la missione nel mondo digitale, il rapporto tra evangelizzazione e comunicazione, l’impegno per i poveri e la cura della Casa comune, nella prospettiva dell’ecologia integrale.

Il percorso approfondisce anche il legame tra missione e sinodalità, la conversione pastorale e il rinnovamento missionario delle Chiese locali, il ruolo delle Pontificie Opere Missionarie e la dimensione missionaria propria di ogni vocazione cristiana. Una particolare attenzione sarà riservata alla spiritualità missionaria, al discepolato, alla figura di Maria e alla testimonianza delle sante missionarie.