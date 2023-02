Dal 10 al 12 febbraio, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, prenderà parte ai lavori riservati ai presidenti delle conferenze episcopali. I leader degli episcopati nazioni si riuniscono “per rileggere collegialmente l’esperienza sinodale vissuta a partire dal loro specifico carisma e ruolo”. In vista dell’appuntamento di Praga si è tenuto online l’incontro dei referenti diocesani del Cammino sinodale delle Chiese in Italia. Per condividere alcune riflessioni sul documento di lavoro per la tappa continentale. E alcune piste di azione per le d iocesi italiane. L’obiettivo è far sì che il Cammino Sinodale proceda il più possibile respirando la vita delle Chiese locali. Per questo l’intento è non disperdere la ricchezza della rete dei referenti diocesani. I referenti diocesani del Cammino sinodale vivranno un incontro nazionale in presenza a Roma (Hotel Ergife) dall’11 al 12 marzo. Si svolgerà invece dal 24 al 25 febbraio una riunione del Comitato nazionale, in via di definizione in questi giorni in tutte le sue componenti.