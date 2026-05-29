“Cura reciproca” e “sostanza dell’unità” come vocazione missionaria. Le Pontificie Opere Missionarie sono una rete mondiale a servizio del Papa per sostenere la missione e le giovani Chiese con la preghiera e la carità. Il Concilio Vaticano II afferma che sotto il nome di missioni si intendono due attività: l’annuncio del Vangelo e la costituzione di nuove Chiese. Nell’ ampia visione di “missio ad gentes“ e di rapporto tra chiesa locale e universale si colloca il carisma delle Pontificie Opere Missionarie. Il cardinale Luis Tagle sottolinea come il tema del messaggio di Leone XIV, “Uno in Cristo, uniti nella missione”, riecheggi il suo motto pontificio di matrice agostiniana “In Illo uno unum” (nell’unico Cristo siamo uno).”Le Pontificie Opere Missionarie sono effettivamente il ‘mezzo principale’ per risvegliare la responsabilità missionaria di tutti i battezzati e per sostenere le comunità ecclesiali nelle aree in cui la Chiesa è giovane“. Così nel maggio 2025 Leone XVI, aveva richiamato la vocazione e la rilevanza delle Pontificie Opere Missionarie, ricevendo in Vaticano i direttori e le direttrici nazionali convenuti a Roma per la loro assemblea annuale generale.

Missione per l’unità

Quasi un anno dopo più di 100 direttori e direttrici nazionali della rete globale delle Pom si ritrovano nella Città Eterna (al Collegio Internazionale San Lorenzo di Brindisi dei Frati Cappuccini), provenienti dai cinque continenti per la loro Assemblea annuale. Occasione preziosa per delineare e riproporre insieme la vocazione e il contributo propri delle Pom nell’epoca missionaria nuova”richiamata con insistenza anche dal magistero di Papa Prevost. L’intervento di apertura è stato affidato al cardinale Luis Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione (Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari). I lavori si protrarranno fino a mercoledì 3 giugno. Tra i momenti più attesi dai partecipanti all’assemblea, l’udienza con il Papa, lunedì 1 giugno. Domenica 31 maggio, è previsto un pellegrinaggio al Santuario di Santa Filomena, in provincia di Avellino e a Napoli dove visiteranno il duomo per venerare le reliquie di San Gennaro.