Poesia e spiritualità

L’ossimoro, il paradosso, l’acume metaforico sono gli strumenti di una poesia di meditazione ed anche di provocazione. Che si esprime in modi spesso spiazzanti, e reclama solitudine e silenzio, in stretta connessione all’annodo di un pensiero poetante di suggestiva espressione. Al di fuori di schemi collaudati”. Alla cerimonia di domenica 1 ottobre interverranno, tra gli altri, Leonardo Paoletti, sindaco del comune di Lerici. Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia e sindaco della Spezia. Monsignore Luigi Ernesto Palletti, vescovo della diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato. Bernardo Futscher Pereira, ambasciatore del Portogallo in Italia. Pier Gino Scardigli, presidente del Premio LericiPea Golfo dei Poeti. Adriana Beverini, socia del Premio LericiPea. Introdurrà l’incontro Arnoldo Mosca Mondadori. A seguire l’intervento di Alessandro Zaccuri sulla raccolta poetica di Tolentino. E l a presentazione del premiato a dialogo con Stefano Verdino, giurato del Premio. La traduttrice Teresa Bartolomei, che leggerà le poesie di Tolentino in italiano.