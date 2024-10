“Piccola via” è l’espressione utilizzata da Santa Teresa di Lisieux per indicare la sua filosofia di vita basata sui piccoli gesti quotidiani. “Vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma vorrei esserlo stata fin dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli”, diceva la Patrona delle Missioni. In preparazione alla Domenica Missionaria Mondiale, il 20 ottobre, le Pontificie opere missionarie (Pom) statunitensi in collaborazione con l’app di preghiera Hallow offrono l’opportunità di unirsi a livello globale a partire dall’11 ottobre ad una novena dedicata proprio a Santa Teresa, Patrona delle Missioni senza aver neppure toccato una terra di missione e la cui vita fu tesa ad “amare e far amare Gesù”. L’agenzia missionaria vaticana Fides riferisce che il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione (sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari), guiderà la novena in inglese. Proponendo riflessioni quotidiane per accompagnare la preghiera. Tra coloro della rete internazionale delle Pom che sono coinvolti nella novena vi è anche Suor Regina da Costa Pedro, direttrice nazionale delle Pom del Brasile, che guiderà la novena in portoghese. E padre José María Calderón, direttore nazionale delle Pom spagnole, che guiderà la novena in spagnolo.

Piccola via

La novena mette al centro la vita di Santa Teresa e la sua profonda dedizione alla diffusione del Vangelo attraverso piccoli atti di carità. Nota per la sua “piccola via”, Santa Teresa è tra le sante più amate tra i cattolici di tutto il mondo. Si potrà prendere parte alla novena utilizzando l’app Hallow. Invitando i partecipanti da tutto il mondo a pregare insieme nelle proprie lingue native grazie alla collaborazione della rete internazionale delle Pom. Scaricando l’app gli utenti possono accedere a preghiere guidate, riflessioni quotidiane e funzionalità speciali per un viaggio spirituale con la patrona delle missioni. I partecipanti possono anche seguire la novena attraverso i canali social delle Pontificie Opere Missionarie statunitensi (Instagram, Facebook, X e LinkedIn).