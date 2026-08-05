Perù: Papa Leone XIV atteso in visita pastorale l’11 novembre

Papa Leone XIV si appresta a compiere il suo primo viaggio pastorale in Sud America, con arrivo programmato in Perù mercoledì 11 novembre, in seguito alle tappe previste in Argentina e Uruguay. Nonostante il programma ufficiale e la durata del soggiorno debbano ancora essere resi noti, le autorità vaticane hanno già svolto sopralluoghi in diverse città, tra cui Pucallpa, Chiclayo e Cusco. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla presidente Keiko Fujimori, che ha promesso massima cooperazione governativa.

La visita pastorale

Papa Leone XIV arriverà in Perù mercoledì 11 novembre per una visita pastorale che lo porterà in diverse città del Paese, secondo quanto riferito da fonti vaticane citate dall’emittente peruviana Rpp. La tappa peruviana farà parte del primo viaggio del Pontefice in Sud America, dopo le visite previste in Argentina e Uruguay. L’agenda ufficiale della missione non è stata ancora resa nota, così come la durata della permanenza. Una commissione del Vaticano ha già effettuato un sopralluogo in Perù per valutare sicurezza, infrastrutture e organizzazione degli spostamenti, visitando tra le altre le città di Pucallpa, Chiclayo e Cusco, indicate tra le possibili destinazioni del Papa.

La grande gioia

La presidente peruviana Keiko Fujimori ha annunciato che il governo collaborerà in pieno con la Conferenza episcopale peruviana per preparare la visita, definendola “una grande gioia” per il Paese sudamericano.

Fonte Ansa