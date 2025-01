personaggi storici con tanta vividezza da renderli nostri contemporanei. Addio al biografo cattolico Federico Rossi di Marignano. grandi personaggi della storia e della Chiesa con una prosa originale, semplice ma rigorosa. E’ morto a Milano all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Paola e dai figli Emanuela, Giovanna, Francesca e Alessandro, che nel necrologio di famiglia si dicono “grati per il suo assiduo esempio di impegno, coerenza, sobrietà e rettitudine“. Era membro della Società Storica Lombarda e benemerito del Comune di Milano. Laureato in economia all’Università Bocconi di Milano, Rossi di Marignano aveva conseguito il magistero in scienze religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Ha pubblicato numerosi, tra i quali le biografie: “San Paolo, il convertito sulla via di Damasco. La vita e le lettere” (Ned, 1997); “Ignazio e i gesuiti. Vita e opere del fondatore della Compagnia di Gesù” (Ned, 2000); “Carlo Borromeo. I tre volti della riforma cattolica” (Ned, 2000); “Carlo Borromeo. Un uomo, una vita, un secolo” (Mondadori, 2010); “Martin Lutero e Caterina von Bora. Il riformatore e la sua sposa” (Ancora, 2013). Il saggista e storico Federico ha saputo avvicinare i lettori aicon una prosa originale, semplice ma rigorosa. E’ morto a Milano all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallae dai figli Emanuela, Giovanna, Francesca e Alessandro, che nel necrologio di famiglia si dicono ““. Era membro della Società Storica Lombarda e benemerito del Comune di Milano., Rossi di Marignano aveva conseguito il magistero in scienze religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Ha pubblicato numerosi, tra i quali le biografie: “(Ned, 1997); “Ignazio e i gesuiti. Vita e opere del fondatore della Compagnia di Gesù” (Ned, 2000); “Carlo Borromeo. I tre volti della riforma cattolica” (Ned, 2000); “Carlo Borromeo. Un uomo, una vita, un secolo” (Mondadori, 2010); “” (Ancora, 2013). Ha raccontato icon tanta vividezza da renderli nostri contemporanei. Addio al biografo cattolico Federico Rossi di Marignano.

