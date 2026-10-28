La vocazione missionaria alla luce delle indicazioni di Francesco e Leone XIV. Sul tema “Caritas Christi urget nos: Per una nuova era missionaria della Chiesa”, il 31 ottobre è in programma la conferenza di chiusura di padre Dinh Anh Nhue Nguyen su “Il futuro nelle radici“. Il convegno si concluderà con la solenne messa di invio presieduta dall’Arcivescovo Fortunatus Nwachukwu. In occasione del 110° anniversario della sua fondazione (1916-2026), e incoraggiata dalla speciale benedizione di Leone XIV, la Pontificia Unione Missionaria (PUM) – una delle quattro Pontificie Opere Missionarie – si appresta a vivere un momento di profonda riflessione ecclesiale. Dal 29 al 31 ottobre 2026, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, la Pontificia Università Urbaniana e il Pontificio Collegio Urbano a Roma ospitano il Convegno Internazionale della PUM. Il titolo è “La missione universale della Chiesa e il servizio dell’Unione Missionaria dalla fondazione al pontificato di Leone XIV”. L’evento si svolgerà in modalità ibrida (in presenza e online) per consentire una partecipazione globale. Le sessioni di lavoro si svolgeranno presso l’Auditorium “San Giovanni Paolo II” della Pontificia Università Urbaniana, mentre i momenti liturgici, di preghiera e di adorazione eucaristica avranno luogo presso la cappella del Pontificio Collegio Urbano. Le lingue ufficiali saranno l’italiano e l’inglese, con un servizio di interpretazione simultanea in italiano, inglese, francese e spagnolo. Gli organizzatori propongono il Convegno internazionale come un vero e proprio “Triduo missionario”.

Chiesa missionaria

Come bussola ideale e programmatica, il convegno assume due testi pontifici fondamentali. Da un lato, il passaggio dell’enciclica Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II, che definisce la PUM come l’anima delle Opere Missionarie (definizione già proposta da San Paolo VI). E ricorda la celebre esortazione del Beato missionario Paolo Manna. “La parola d’ordine deve essere questa: Tutte le Chiese per la conversione di tutto il mondo”. Dall’altro il recente messaggio di Leone XIV per la centesima Giornata Missionaria Mondiale dal titolo “Uno in Cristo, uniti nella missione”. Il Pontefice ribadisce l’attualità del motto del Beato Paolo Manna. E sottolinea che nessun battezzato è estraneo alla grande opera affidata da Cristo alla sua Chiesa, ricordando con Francesco che l’annuncio del Vangelo è sempre un’azione corale, comunitaria e sinodale. Il fitto programma si svilupperà in tre giornate. La prima giornata (giovedì 29 ottobre), moderata da padre Paolo Tovo si aprirà nel pomeriggio con il discorso inaugurale del segretario generale della PUM, padre Dinh Anh Nhue Nguyen, Francescano Conventuale. Seguirà la sessione storica “1916-1926: La nascita di un’idea e l’inizio di un cammino”, guidata da suor Monika Juszka. E la conferenza di padre Vito Del Prete del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) sul cammino delle Chiese locali. La giornata si concluderà con una tavola rotonda sugli aspetti della spiritualità del Beato Paolo Manna, del vescovo Guido Maria Conforti e di altri santi e beati legati alla PUM, curata da Padre Dinh Anh Nhue Nguyen, seguita dall’adorazione eucaristica.