Parolin in Ucraina incontra le autorità civili e religiose

Il programma di viaggio

Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è in visita in Ucraina fino al 24 luglio. Lo ha comunicato la Segreteria di Stato con un post sull’account X @TerzaLoggia, nel quale è stato presentato un programma di massima. Com’è noto il porporato si è recato nella martoriata nazione dell’Europa orientale come Legato Pontificio per la Celebrazione conclusiva del pellegrinaggio dei cattolici ucraini di rito latino al santuario di Berdychiv. Nel contesto del viaggio, il cardinale ha compiuto anche una breve sosta all’episcopio del metropolita di Lviv dei Latini e la visita a Odessa. Oltre ad aver presieduto la messa a Berdychiv. Prossimamente il cardinale Parolin si recherà presso la cattedrale Greco-cattolica di Kyiv, incontrerà l’arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina e le autorità civili e religiose del Paese. Il segretario di Stato era già stato in Ucraina nel giugno 2016 e nell’agosto 2021.

Da: Osservatore Romano