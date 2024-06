Il Papa in visita in Campidoglio il 10 giugno

Il programma ufficiale della visita di Papa Francesco in Campidoglio, in programma il prossimo 10 giugno

La Santa Sede ha reso noto il programma ufficiale della visita di Papa Francesco in Campidoglio, in programma il prossimo 10 giugno, dove verrà accolto dal sindaco di Roma, Roberto Guarnieri.

Il Papa in visita al Campidoglio il 10 giugno

Il Papa si recherà il 10 giugno in Campidoglio. A confermarlo è la Sala Stampa della Santa Sede, che ne ha diffuso oggi il programma ufficiale. Alle 8.40 Francesco partirà in auto da Santa Marta e mezz’ora dopo arriverà all’ingresso delle Lance (via San Pietro in Carcere), dove verrà accolto dal sindaco di Roma, Roberto Guarnieri. Alcuni squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano saluteranno il Papa al suo ingresso nel Tabularium. Il Santo Padre e il sindaco sosteranno al primo arco che si affaccia sul Foro Romano e, in ascensore, saliranno al primo piano del Palazzo Senatorio. Alle 9.15 l’incontro privato nello studio del sindaco, al termine del quale Gualtieri presenterà al Papa i familiari. Nella Sala dell’Arazzo saranno presenti i membri della Segreteria del sindaco, che il Santo Padre saluterà al suo passaggio. Alle 9.45 nella Sala delle Bandiere il Santo Padre firmerà il “Libro d’Oro Capitolino”. Alle 9.50, in Aula Giulio Cesare, è in programma l’Incontro con i Consiglieri, gli Assessori e le altre autorità invitate, con il saluto della presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e del sindaco. Subito dopo il discorso del Santo Padre, cui seguirà lo scambio di doni.

Lo scambio dei doni

Il sindaco donerà la medaglia d’argento a ricordo della visita, e un documento di istituzione di alcune iniziative di carattere sociale. Il Santo Padre lascerà in dono al Comune un mosaico raffigurante l’Arco di Tito; al Sindaco un trittico di medaglie, e agli Assessori e ai Consiglieri, che saluterà singolarmente, medaglie e la Bolla di indizione del Giubileo. Terminato il saluto, il Santo Padre e il sindaco si affacceranno dalla Loggia del Palazzo Senatorio. Poi il Santo Padre saluterà i cittadini romani convenuti in piazza del Campidoglio. Rientrati in Aula Giulio Cesare, il Papa e il sindaco sosteranno davanti alla targa commemorativa della visita, quindi attraversando la Sala “Laudato si’”, raggiungeranno la Sala della Protomoteca, dove saranno presenti i dipendenti capitolini. Alle 11, al Portico del Vignola il Santo Padre si congederà dal sindaco, salutato dagli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano, e lascerà il Campidoglio per fare ritorno in Vaticano.

Fonte: AgenSIR