Pubblichiamo di seguito il testo del Video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese di luglio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema “Per la pastorale degli infermi”: “Preghiamo – dice il Papa – perché il sacramento dell’Unzione degli infermi doni alle persone che lo ricevono e ai loro cari la forza del Signore, e diventi sempre più per tutti un segno visibile di compassione e di speranza”.

Papa: “L’Unzione degli infermi non è solo per chi è in punto di morte”

“Questo mese preghiamo per la pastorale degli infermi. L’Unzione degli infermi non è un sacramento solo per coloro che sono in punto di morte. No. È importante che questo sia chiaro. Quando il sacerdote si avvicina a una persona per amministrarle l’Unzione degli infermi, non sta necessariamente aiutandola a congedarsi dalla vita. Pensarla così significa rinunciare a ogni speranza. È dare per scontato che dopo il sacerdote arriverà il becchino”. Queste le parole di Papa Francesco nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di luglio, diffuso attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa, sul tema pastorale degli infermi. “Ricordiamo che l’Unzione degli infermi è uno dei ‘sacramenti di guarigione’, di ‘cura’, che sana lo spirito. E quando una persona è molto malata, è consigliabile darle l’Unzione degli infermi. E quando una persona è anziana, è bene che riceva l’Unzione degli infermi”. Prosegue Bergoglio nel video prima di concludere, “Preghiamo perché il sacramento dell’Unzione degli infermi doni alle persone che lo ricevono e ai loro cari la forza del Signore, e diventi sempre più per tutti un segno visibile di compassione e di speranza”.

Fonte: AgenSIR