Udienza, Papa: “Superare lo scandalo delle divisioni tra i cristiani”

“Superare lo scandalo delle divisioni tra i credenti in Gesù”. È questo l’obiettivo della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, al centro della catechesi dell’udienza del Papa, trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo Apostolico.

Gesù, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, “perché tutti siano una sola cosa”, ha osservato Francesco: “È la sua preghiera prima della Passione, potremmo dire il suo testamento spirituale”.

Una cosa sola

Il Signore, però, “non ha comandato ai discepoli l’unità. Nemmeno ha tenuto loro un discorso per motivarne l’esigenza”, ha sottolineato il Papa riportato dal Sir: “No, ha pregato il Padre per noi, perché fossimo una sola cosa. Ciò significa che non bastiamo noi, con le nostre forze, a realizzare l’unità”.

“L’unità è anzitutto un dono, è una grazia da chiedere con la preghiera”, ha spiegato Francesco: “Ciascuno di noi ne ha bisogno”, perché “non siamo capaci di custodire l’unità neppure in noi stessi”, come testimonia San Paolo, che “sentiva dentro di sé un conflitto lacerante: volere il bene ed essere inclinato al male. Aveva così colto che la radice di tante divisioni che ci sono attorno a noi – tra le persone, in famiglia, nella società, tra i popoli e pure tra i credenti – è dentro di noi”.

Nel video, l’udienza del Papa di oggi.

