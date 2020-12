Udienza, Papa: “La preghiera cristiana è pienamente umana”

“Noi preghiamo come persone umane, con quello che siamo”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, per spiegare che “la preghiera cristiana è pienamente umana” e “comprende la lode e la supplica”. “Quando Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a pregare – ha detto Francesco, durante la catechesi dell’udienza trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca del Palazzo apostolico – lo ha fatto con il Padre nostro, affinché ci poniamo con Dio nella relazione di confidenza filiale e gli rivolgiamo tutte le nostre domande. Imploriamo Dio per i doni più alti: la santificazione del suo nome tra gli uomini, l’avvento della sua signoria, la realizzazione della sua volontà di bene nei confronti del mondo”.

La preghiera del Padre Nostro

Nel Padre nostro, in particolare, “preghiamo anche per i doni più semplici e feriali, come il pane quotidiano – che vuol dire anche la salute, la casa, il lavoro, le cose di tutti i giorni; e pure l’Eucaristia, necessaria per la vita in Cristo –; così come il perdono dei peccati, che è una cosa quotidiana, abbiamo sempre bisogno di perdono, e quindi la pace nelle nostre relazioni; e infine che ci aiuti nelle tentazioni e ci liberi dal male”.

Chiedere è umano

“Chiedere, supplicare. Questo è molto umano”, ha commentato il Papa, citando il Catechismo della Chiesa cattolica: “Con la preghiera di domanda noi esprimiamo la coscienza della nostra relazione con Dio: in quanto creature, non siamo noi il nostro principio, né siamo padroni delle avversità, né siamo il nostro ultimo fine; anzi, per di più, essendo peccatori, noi, come cristiani, sappiamo che ci allontaniamo dal Padre. La domanda è già un ritorno a Lui”. “Se uno si sente male perché ha fatto cose brutte, è un peccatore, prega il Padre Nostro e si avvicina al Signore”, il commento a braccio.

