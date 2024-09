Papa: telegramma di cordoglio al card. Parolin per la morte della madre

Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio al card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, per la morte della madre. Ada Miotti Parolin aveva 96 anni. Oggi i funerali a Schiavon, in provincia di Vicenza. Il Santo Padre è in viaggio Apostolico in Asia e Oceania. Stamattina è atterrato a Giacarta.

“Informato della scomparsa della cara madre, signora Ada, partecipo spiritualmente al lutto che ha colpito la sua famiglia, assicurando la mia vicinanza in tale particolare momento di umana sofferenza”. Lo scrive il Papa, nel telegramma inviato al card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, per la morte della madre. “Mentre affido la cara congiunta alla misericordia del Padre datore della vita – scrive ancora Francesco, che è a Giacarta, prima tappa del suo viaggio apostolico in Asia e Oceania – elevo al Signore la mia preghiera affinché l’accolga nel gaudio eterno, e per voi tutti familiari che ne piangete la dipartita invoco la consolazione nella fede in Cristo risorto e invio di cuore la mia paterna benedizione”.

Fonte: AgenSIR