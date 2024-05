Papa a Save the Children: “Contrastare povertà minorile”

Il Papa ha inviato un messaggio al presidente di Save The Children, Claudio Tesauro, lodando la biennale sui diritti dell'infanzia promossa dall'organizzazione

“Lodevole iniziativa”. Così Papa Francesco in un messaggio indirizzato al presidente di Save The Children, Claudio Tesauro, riferendosi ad “Impossibile 2024 – Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti. Ora”, la biennale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dall’organizzazione umanitaria.

Papa: “Contrastare povertà minorile con determinazione”

“Il Santo Padre auspica che l’evento susciti una maggiore sensibilizzazione nei confronti di tutte le forme di abuso sui minori”. E’ quanto scrive il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, al presidente di Save The Children Claudio Tesauro riferendosi ad “Impossibile 2024 – Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti. Ora”, la biennale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa dall’organizzazione definendola una “lodevole iniziativa”.

"La fiducia è il collante che sostiene una società aperta. Il primo passo per costruirla è dare fiducia ai giovani. Dobbiamo aiutarli a diventare protagonisti della loro vita . Facciamo crescere la fiducia." @claudiotesauro Presidente #SavetheChildren per #Impossibile2024 pic.twitter.com/FHLvpm5wjj — Save the Children IT (@SaveChildrenIT) May 30, 2024

“Agire con responsabilità per contrastare le disuguaglianze”

“Papa Francesco – prosegue il messaggio – incoraggia ad agire con responsabilità e determinazione per contrastare le disuguaglianze e la povertà minorile, attraverso l’ascolto, la tutela e la protezione delle vittime. Egli esorta ad operare con deciso impegno al fine di impedire ogni sfruttamento, rammentando di avere cura dei giovani, ‘di quelli che non hanno avuto opportunità o che provengono da situazioni sociali svantaggiate. Non tutti hanno ricevuto il supporto indispensabile della famiglia e della comunità cristiana e noi siamo chiamati a farcene carico, perché nessuno di loro può essere messo alla porta, soprattutto i più poveri ed emarginati, che rischiano gravi forme di esclusione, compresi i migranti’ (udienza ai membri della Confap, 3 maggio 2024)”.

Fonte: Ansa