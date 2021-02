Papa: “San Gabriele guida nella tensione di amore verso Dio e il prossimo”

“Gabriele era un giovane del suo tempo, pieno di vita e di entusiasmo, animato da un desiderio di pienezza che lo spingeva oltre le realtà mondane ed effimere, per rifugiarsi in Cristo. Ancora oggi, egli invita i giovani a riconoscere in se stessi il desiderio di vita e di appagamento, che non può prescindere dalla ricerca di Dio, dall’incontro con la sua Parola, dal servizio ai fratelli, specialmente i più fragili“.

San Gabriele dell’Addolorata, al via le celebrazioni

Lo scrive Papa Francesco nelle lettera inviata al vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, in occasione dell’inizio delle celebrazioni giubilari al santuario di San Gabriele dell’Addolorata.

L’auspicio del Pontefice è che questo “giovane passionista” possa “guidare il cammino delle persone consacrate e dei fedeli laici nella tensione di amore verso Dio e verso il prossimo”.

Essere strumenti di comunione

Soffermandosi su “questo tempo di emergenza sanitaria e di conseguente fragilità economica e sociale”, il Papa ribadisce la necessità che “i discepoli del Signore diventino sempre più strumenti di comunione e di fraternità”, “estendendo agli altri la carità di Cristo” e “irradiandola con atteggiamenti concreti di vicinanza, tenerezza e dedizione”.

Infine, l’auspicio del Papa che “le manifestazioni programmate per il Centenario possano ravvivare l’affetto e la devozione di quanti vedono in questo Santo così amato un esemplare testimone del Vangelo e un intercessore presso Dio”.

Il programma della manifestazione e la

Dopo il rinvio dello scorso anno, a causa dall’emergenza Covid-19, sabato 27 febbraio alle 11 è il Vescovo della diocesi Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi ad aprire la porta santa del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata e ad officiare la messa nel corso della quale verrà impartita l’indulgenza plenaria.

Le Sante Messe vengono celebrate oggi alle ore: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00 e 18:00. L’inizio dell’anno giubilare, vista la situazione emergenziale, sarà trasmesso anche in diretta Facebook e Youtube digitando “Santuario di San Gabriele dell’Addolorata” oppure collegandosi ai siti: www.sangabriele.org, www.diocesiteramoatri.it e www.giubileosangabriele.it.

In collegamento con la Pagina Facebook del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, Santa Gemma channel trasmette l’apertura della Porta Santa.

