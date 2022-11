Il Papa oggi vola in Bahrein: è la prima volta di un Pontefice

La partenza è prevista per le 9.40 da Fiumicino e l'arrivo al 'Sakhir Air Base' di Awali è atteso per le 16.45 ora locale (14.45 in Italia)

Papa Francesco vola oggi verso il Bahrein e sarà la prima volta nella storia che un Pontefice visiterà questo Paese del Golfo.

Il Bahrein

Il Bahrein è un piccolo Stato situato su un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico, la sua capitale è Manama. La lingua ufficiale è l’arabo. La sua superficie è di 765 km² ed è abitata, secondo le stime fatte nel 2014, da 1 343 000 abitanti, di cui 235 108 sono stranieri.

In precedenza un emirato, è diventato un regno nel 2002, costituito come monarchia costituzionale. Lo Stato è retto dalla famiglia reale Āl Khalīfa e il re è Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa, mentre il Primo ministro è attualmente l’erede al trono Salman bin Hamad Al Khalifa.

Il programma di oggi

La partenza è prevista per le 9.40 da Fiumicino e l’arrivo al ‘Sakhir Air Base’ di Awali è atteso per le 16.45 ora locale (14.45 in Italia). Papa Francesco sarà accolto dal re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, dal principe ereditario, dal primo ministro e da altri membri della famiglia reale. Quindi il trasferimento al Sakhir Royal Palace dove sono previsti l’accoglienza ufficiale e l’incontro privato con il Re. Alle 18.30 (16.30 ora italiana) il Papa incontrerà le autorità, la società civile e il corpo diplomatico; sarà rivolto a loro il suo primo discorso in Bahrein con il quale si concluderà la prima giornata del viaggio apostolico.