Papa Francesco comincia oggi il viaggio in Africa che lo vedrà nella Repubblica Democratica del Congo fino al 3 febbraio e in Sud Sudan dal 3 al 5.

Il programma del primo giorno

Il volo con a bordo il pontefice, il seguito e i giornalisti, partirà alle 8:10 da Roma Fiumicino per arrivare all’aeroporto di Kinshasa alle 15 (stessa ora in Italia e in Congo). Ad accogliere il papa all’aeroporto sarà il primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde.

Alle 16.30 il pontefice si recherà al Palais de la Nation per la cerimonia di benvenuto e qui incontrerà il presidente Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.

Alle 17:30, nei giardini dello stesso Palazzo, papa Francesco incontrerà le autorità politiche e religiose, il corpo diplomatico, gli imprenditori, i rappresentanti della società civile e della cultura e pronuncerà il suo primo discorso. Alle 18 si trasferirà nella Nunziatura, la sua residenza in questo viaggio apostolico.