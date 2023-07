Confermato il viaggio di papa Francesco in Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre. Cinque i discorsi che saranno pronunciati dal Pontefice nei cinque giorni di viaggio. La Mongolia è uno Stato dell’Asia orientale, confinante a nord con la Russia e a sud con la Cina.

Papa: in Mongolia incontri politici, pastorali e interreligiosi

La Sala stampa della Santa Sede, confermando il viaggio di papa Francesco in Mongolia in programma dal 31 agosto al 4 settembre, ne ha diffuso oggi il programma. Il viaggio apostolico, dal motto “Sperare insieme”, prevede per il Pontefice incontri politico-istituzionali, pastorali con la piccola comunità cattolica locale, e interreligiosi. Cinque i discorsi che saranno pronunciati dal Pontefice nei cinque giorni di viaggio. I primi due giorni saranno dedicati esclusivamente al viaggio aereo e all’accoglienza ufficiale. Giovedì 31 agosto il Papa partirà alle 18.30 dall’aeroporto di Fiumicino con destinazione Ulaan Baatar, dove atterrerà l’indomani – venerdì 1 settembre – alle 10.00 locali all’aeroporto internazionale “Chinggis Khaan”, dov’è prevista anche l’accoglienza ufficiale. Si passa quindi, senza altri appuntamenti per smaltire la lunghezza del volo e il fuso orario, a sabato 2 settembre, quando alle 9.00 locali è prevista la cerimonia di benvenuto in piazza Sukhbaatar, alle 9:30 la visita di cortesia al presidente della Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh nel Palazzo di Stato; alle 10.20 l’incontro con le autorità, con la società civile e con il Corpo diplomatico nella sala “Ikh Mongol” del Palazzo di Stato. Quindi alle 11.00 l’incontro con il presidente del Grande Hural di Stato; alle 11:10 l’incontro con il primo ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Nel pomeriggio alle 16.00 l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Domenica 3 settembre, sempre nella capitale Ulaan Baatar, sono in programma alle 10.00 l’incontro ecumenico e interreligioso nell'”Hun Theatre”, e alle 16.00 la messa all’interno della “Steppe Arena”. Lunedì 4 settembre, giorno conclusivo della visita, sono previsti alle 9.30 l’incontro con gli operatori della carità e inaugurazione della Casa della Misericordia; alle 11.30 la cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale “Chinggis Khaan”; e alle 12.00 locali la partenza del Papa per Roma, con arrivo a Fiumicino previsto alle 17.20. Francesco sarà il primo Pontefice a recarsi in Mongolia, Paese confinante sia con la Russia che con la Cina.

Fonte: Ansa