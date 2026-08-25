Papa Leone XIV celebrerà la messa per Custodia della Creazione

In concomitanza con la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, martedì 1° settembre Papa Leone XIV presiederà la messa per la Custodia della Creazione nel Borgo Laudato si’, a Castel Gandolfo. Per la celebrazione, promossa dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e dal Centro di alta formazione Laudato si’, verrà utilizzato il formulario della “Messa per la Custodia della Creazione”.
La messa
Papa Leone XIV presiederà martedì 1° settembre, alle 18.30, la messa per la Custodia della Creazione nel Giardino della Madonnina del Borgo Laudato si’, nei Giardini pontifici di Castel Gandolfo. La celebrazione, in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, è promossa congiuntamente dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e dal Centro di alta formazione Laudato si’.
Dono è responsanbilità
“Celebrare l’Eucaristia attorno a un altare immerso in un giardino ci aiuta a ricordare che tutta la creazione è un dono e che ogni dono genera una responsabilità”, afferma il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero: “Prendersi cura del creato significa prendersi cura della vita, delle persone, soprattutto delle più vulnerabili, e delle generazioni future”.
Custodire la Creazione e promuovere la dignità umana
Per il card. Fabio Baggio, direttore generale del Centro, “custodire la Creazione e promuovere la dignità umana sono due facce di un’unica missione, fortemente radicata nella fede cristiana”.
Il formulario
Per la celebrazione verrà utilizzato il formulario della “Messa per la Custodia della Creazione”, frutto del lavoro condiviso tra quattro dicasteri della Curia romana.
L’inizio del cammino ecumenico
Il 1° settembre segna anche l’inizio del Tempo del Creato, il cammino ecumenico che si conclude il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, del cui transito ricorrono gli 800 anni.
Fonte Agensir