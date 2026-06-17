Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Ruini a San Pietro

Papa Leone XIV renderà l’ultimo omaggio al compianto cardinale Camillo Ruini presiedendo le esequie nella Basilica di San Pietro domani alle 16:30. Dopo il funerale in Vaticano, il feretro sarà trasferito nella diocesi natale per un secondo momento di preghiera e commemorazione. Una seconda celebrazione esequiale è in programma venerdì 19 giugno alle ore 16 nella Cattedrale di Reggio Emilia, dove a presiedere sarà l’arcivescovo Giacomo Morandi. Intanto, questa sera alle 20.30, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si riunirà in Cattedrale per la recita del Rosario in suffragio del cardinale Ruini, guidata dallo stesso mons. Morandi.

Le esequie

Il funerale del card. Camillo Ruini sarà celebrato domani alle 16.30 nella Basilica di San Pietro, presieduto da Papa Leone XIV. Il feretro si trasferirà poi nella diocesi natale del porporato per una seconda celebrazione esequiale, presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi nella Cattedrale di Reggio Emilia venerdì 19 giugno alle 16. Oggi, intanto, la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla si raccoglierà in Cattedrale alle 20.30 per la recita del Rosario in suffragio del cardinale, insieme a mons. Morandi.

Fonte Agensir