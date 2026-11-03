Papa Leone: “Ogni bene è comune, condividendo costruiamo il futuro”

Che ogni decisione parta dal riconoscere che ogni bene è comune è che la vera ricchezza sia ciò che doniamo con amore. E’ la preghiera di Papa Lone per il mese di novembre sul tema “Per il buon uso della ricchezza”, diffusa attraverso la campagna Pray with Pope, iniziativa del Pope’s Worldwide Prayer Network. Il Santo Padre ci ricorda come “un cuore libero trasforma il mondo”, seminando speranza anche tra i poveri. Ne riportiamo il testo in versione integrale.

La preghiera

“Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Signore della vita,

tutto ciò che abbiamo viene da Te:

la terra fertile, i talenti ricevuti,

l’impegno di coloro che ci hanno preceduto.

Nulla è solo nostro, tutto è dono condiviso.

Ma tante volte, Signore, lasciamo che la ricchezza desiderata o raggiunta

indurisca il nostro cuore, ci rinchiuda nell’egoismo

e ci faccia dimenticare i più fragili.

Perdonaci per aver accumulato anziché condividere,

per aver usato i beni come potere e non come servizio.

Tu ci ricordi che la vera ricchezza

non sta in ciò che conserviamo,

ma in ciò che doniamo con amore.

Un cuore libero trasforma il mondo:

apre sentieri di giustizia, abbatte muri di indifferenza,

semina speranza tra i poveri.

Ti chiediamo, Signore, che il tuo Spirito ci insegni a usare ciò che abbiamo

— denaro, tempo, talenti, opportunità — come strumenti di fraternità.

Che ogni decisione economica, familiare o comunitaria

nasca da un cuore libero,

capace di riconoscere che ogni bene è comune,

perché solo condividendo possiamo costruire il futuro.

Rendici testimoni di una ricchezza trasformata in servizio e misericordia,

perché la nostra vita, unita a quella degli altri,

sia segno del tuo Regno di giustizia e di pace.

Amen”.