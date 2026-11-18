Siamo i frutti della fede testimonia da Simone di Galilea a Roma, colui su cui è stata edificata la Chiesa. Lo ha detto Papa Leone XIV presiedendo la messa per il quarto centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro, compiuta da Papa Urbano VIII il 18 novembre 1626, sorta sulla cattedra dell’Apostolo. Al centro e alla base di tutto, ha ricordato il Pontefice, “il Cristo crocifisso e risorto. Egli è il fondamento scartato dai potenti di questo mondo, che resta per i popoli pietra «scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso»”.

I 400 anni della Dedicazione

“Cari fratelli e sorelle, la festa che ci raccoglie oggi nella gioia pone a ciascuno di noi una domanda: che cosa abbiamo provato entrando nella Basilica di San Pietro? Visitare questo maestoso tempio genera sempre emozione: uno stupore ci pervade, suscitato dalla sacralità della fede, dalla forza della storia, dalla bellezza dell’arte. Eppure tutto questo poggia su una povera tomba: quella del Pescatore di Galilea, Simone figlio di Giona. Perché questo luogo di sepoltura è diventato uno dei monumenti

più celebri di tutto il mondo, al cuore della cattolicità? Ci risponde il Vangelo che abbiamo ascoltato (Mt 16,13-19), raccontando la fede di un uomo che diventa creatura nuova, per volontà di Gesù, il suo Maestro e Signore. Questo racconto fa ardere oggi il nostro cuore nella solenne Eucaristia che celebriamo per il quarto centenario della Dedicazione della Basilica Vaticana, compiuta il 18 novembre 1626 dal Papa Urbano VIII, le cui spoglie riposano proprio qui, accanto alla cattedra dell’Apostolo. Quella preghiera attraversa i secoli, indicandoci con chiarezza il senso e il valore del capolavoro che ci ospita, e che la Santa Sede ha custodito con particolare cura, anche attraverso l’opera della Fabbrica di San Pietro. Colgo volentieri l’occasione per ringraziare sentitamente Sua Eminenza il Cardinale Mauro Gambetti, per il servizio svolto in qualità di Arciprete e Presidente della Fabbrica, e per dare il benvenuto a Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Viola”.

La fede

“Tutto questo edificio, in verità, in ogni suo elemento, serve a un’unica realtà: la fede. La fede di Pietro, la fede cattolica, la nostra fede. L’intera Basilica riecheggia perciò la domanda posta dal Cristo ai suoi discepoli: «Voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15). Ascoltando le parole di Gesù, noi che veniamo da tante nazioni diverse siamo presi per mano da San Pietro, così da professare insieme la verità che salva: Signore, «tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16). Questa è la confessio Petri, cioè la verità da lui testimoniata con i martiri romani: una confessione che fecondò la terra del colle Vaticano affinché portasse frutto di santità nei secoli. Oggi, carissimi, questo frutto siamo noi, pietre vive, tempio dello Spirito Santo edificato sul

fondamento che è Cristo; mentre, nel corso dei secoli, esso è la costante successione apostolica, la viva Tradizione della Chiesa che ha Gesù stesso per principio e criterio. Perciò le parole del Signore sono incise, in latino e in greco, lungo tutto il fregio superiore della Basilica: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa» (Mt 16,18). Meditandole, San Leone Magno esclamava: «Come permane ciò che Pietro ha creduto in Cristo, così permane ciò che Cristo ha istituito nella persona di Pietro» (De Natale ipsius, III), cioè un ministero a servizio di tutta la Chiesa, per la salvezza del mondo”.

Dialogo con Gesù

“Non si tratta dunque solo di un avvenimento del passato: come Simone di Galilea, così ognuno di noi viene chiamato a scoprire la propria missione nel dialogo con Gesù. Continuando questo stesso dialogo, il Signore interrogherà così il suo Apostolo: «Mi vuoi bene?» (Gv 21,17). Mi vuoi bene? Una domanda che palpita nel cuore di ogni Pontefice, come hanno riconosciuto i miei Predecessori, perché «la missione che Pietro riceve dal Risorto di prendersi cura delle sue pecore e degli agnelli sarà sempre in relazione a questo amore gratuito, a questo amore di amicizia» (FRANCESCO, Esort. ap. postsin. Christus vivit, 250). Per Simon Pietro, come per ogni discepolo di Gesù, l’esperienza della fede è inseparabile dall’amicizia con Lui, riconosciuto vero Dio proprio attraverso la sua umanità. Il nome nuovo, che Simone riceve, attesta come «la vita nel senso vero non la si ha in sé da soli e neppure solo da sé: essa è una relazione. E la vita nella sua totalità è relazione con Colui che è la sorgente della vita» (BENEDETTO XVI, Lett. enc. Spe salvi, 27). “In questa relazione con Gesù, fatta di ascolto e confidenza, caduta e riscatto, Pietro chiede: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). Ecco la fede, della quale noi siamo partecipi: riconoscere Gesù come Signore e Maestro significa trovare la verità di noi stessi, perché «Cristo sa ‘cosa è dentro l’uomo’: solo Lui lo sa!» (S. GIOVANNI PAOLO II, Omelia nel solenne inizio del ministero petrino, 22 ottobre 1978). Dentro l’uomo, nel nostro tempio interiore, Gesù pronuncia la parola della salvezza insieme al nostro nome. E la Basilica che oggi ci ospita è in qualche modo segno dello spazio sacro della coscienza, nel quale vibra la fede, maturando nell’amicizia con il Signore e nel servizio alla Chiesa, fino al martirio”.

L’arte e l’ingegno

“Ecco perché la tomba di San Pietro è per tutti noi luogo di fede e memoria di redenzione, dai tempi dell’antica necropoli romana e in ogni epoca successiva. Infatti, l’imperatore Costantino fece edificare una prima Basilica sul sepolcro dell’Apostolo; in quel tempio Papa Clemente VIII consacrò l’altare sul quale ancora oggi celebriamo i divini misteri. Agli inizi del XVI secolo,

l’edificio costantiniano esigeva un generale rinnovamento. Prese allora forma un progetto che coinvolse le migliori menti del tempo, uomini d’ingegno e artisti tra i quali Bramante, Raffaello, Michelangelo. Insieme a loro ricordiamo oggi tutte le persone che contribuirono a costruire questo tempio, dando gloria a Dio con i loro talenti, le loro fatiche, i loro beni: la casa che abitiamo è opera davvero ecclesiale! Il nuovo edificio della Basilica sorse così sull’identico fondamento: la storia architettonica di San Pietro rispecchia quella della fede che vi si celebra, cioè la storia della Chiesa come organismo vivente, corpo di Cristo. Ne sono segno speciale i concili ecumenici qui radunati: il Vaticano I e il Vaticano II, che insieme ci consegnano le parole della fede, da annunciare in ogni parte del mondo”.

La pietra per i popoli

“Al centro e alla base di questa missione sta sempre l’unica pietra d’angolo: il Cristo crocifisso e risorto. Egli è il fondamento scartato dai potenti di questo mondo, che resta per i popoli pietra «scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso» (1Pt 2,6; cfr Is 28,16). In tal senso, il nuovo nome di Pietro manifesta l’assimilazione dell’Apostolo a Cristo, la comunione di vita con Lui fino alla croce. La Dedicazione della Basilica, che oggi commemoriamo, suggella questa corrispondenza: è un atto solenne che ci riguarda tutti, perché la vita di Gesù abita sempre questo tempio proprio nell’evento più importante che vi accade, cioè la celebrazione dell’Eucaristia. Tale Sacramento è il capolavoro più alto che si possa contemplare, a San Pietro come nella più piccola chiesa del mondo. Nell’Eucaristia Gesù ci è contemporaneo, sempre: davvero Egli è l’Emmanuele, il Signore della storia che abita la «casa di preghiera per tutti i popoli» (Is 56,7). Tra poco, nel momento della consacrazione del pane e del vino, i nostri sguardi e i nostri cuori si concentreranno sull’Agnello immolato e risorto: tutta la Chiesa converge in quel gesto. È per testimoniare Lui, il Figlio del Dio vivente, che è sorta questa splendida Basilica. È per servire Lui in ogni uomo e ogni donna che la Chiesa esiste e cammina nella storia. Contro di essa «le potenze degli inferi non prevarranno» (Mt 16,18): non prevale la guerra, finché annunciamo la pace; non prevale la miseria, finché testimoniamo la carità; non prevale l’errore, finché insegniamo la verità; non prevale la disperazione, finché annunciamo a tutti la salvezza nel nome di Gesù”.

La vocazione all’accoglienza

“Questa è la nostra missione, la stessa che San Pietro ricevette sulle rive del lago di Galilea e che viene trasmessa ai suoi successori, fino alla fine dei tempi, secondo un preciso ordine di carità: «Pasci le mie pecore» (Gv 21,17). Per compiere questo ministero, chi ci ha preceduto nella fede ha scolpito il Vangelo nella storia, prima che nel marmo: la bellezza di quest’opera apostolica chiama tutti noi alla santità di vita, per continuarla con fervore. Carissimi, guardiamo gli ampi portali, gli archi, i balconi e le finestre della Basilica, che si spalanca sulla Piazza e si apre al mondo con un invito universale: ‘Venite, entrate, gustate!’. In una parola: ‘Credete!’. Credete non per le belle pietre (cfr Lc 21,5), che il tempo inesorabilmente consuma, ma per la fede che traspare in esse, riflesso e memoria dell’edificio spirituale che è il corpo di Cristo. L’ampiezza della Basilica Vaticana rispecchia così una perenne vocazione all’accoglienza, affinché il più gran numero di persone trovi spazio nella Chiesa. In questo senso possiamo interpretare il metro di misura delle grandi chiese che corre lungo il pavimento della navata centrale: è prova e memoria dell’ospitalità cattolica, che qui a Roma trova la sua sintesi, come segno di speranza per il mondo intero”.