Il Papa incontra il presidente della Liberia: focus su pace e cooperazione

Nel corso dei colloqui in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente della Liberia sono state rilevate le buone relazioni tra i due Paesi e la presenza della Chiesa Cattolica in ambito educativo e sanitario

Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Liberia

E’ durato circa 20 minuti il colloquio privato tra il Papa e il presidente della Liberia, Joseph Nyuma Boakai, il quale successivamente si è incontrato con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – informa la Sala Stampa della Santa Sede – sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e la Liberia, nonché la collaborazione con la Chiesa Cattolica nel campo educativo e sanitario, e ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione sociale ed economica del Paese. Nel prosieguo della conversazione, vi è stato anche uno scambio di opinioni sull’attualità internazionale, con particolare riferimento alla situazione regionale e ai fenomeni migratori”. Il Papa ha donato al presidente un’opera in bronzo raffigurante una colomba che porta un ramoscello d’olivo, con la scritta “Siate messaggeri di pace”, oltre al Messaggio per la Pace di quest’anno e ai volumi dei documenti papali.

Ricevuto in udienza anche il re di eSwatini

E’ durato circa venti minuti il colloquio privato tra il Papa e Sua Maestà Mswati III, re di eSwatini [paese africano noto anche come Swaziland, ndr] ricevuto oggi in udienza. Il Papa – informa la sala stampa vaticana – ha donato al re una maiolica raffigurante una statua di San Pietro benedicente con sullo sfondo la cupola della Basilica di San Pietro, oltre al Il Messaggio per la Pace di quest’anno, ai volumi dei documenti papali e al volume sull’Appartamento papale delle udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Il re ha donato al Papa una scacchiera in legno e vetro, opera di artigianato locale, una statua in metallo dorato raffigurante un leone, due calici in vetro e argento e alcuni prodotti naturali per la cura della persona, realizzati nel Paese.

Fonte: AgenSIR