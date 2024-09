Il Papa incontra i malati alla Conferenza Episcopale Indonesiana

Il Papa si è recato alla sede della Conferenza episcopale indonesiana di Giacarta per l’incontro con gli assistiti dalle realtà caritative come ulteriore tappa del suo viaggio apostolico in Asia e Oceania.

Papa in Indonesia: incontra gli assistiti dalle realtà caritative

Al termine dell’incontro interreligioso presso la moschea Istiqlal, a Giacarta, il Papa si è recato alla sede della Conferenza episcopale indonesiana per l’incontro con gli assistiti dalle realtà caritative. All’arrivo, Francesco ha raggiunto la Henry Soetio Hall per incontrare in forma privata un gruppo di malati, persone con disabilità e poveri assistiti da diverse realtà caritative legate alla Conferenza episcopale indonesiana. Dopo il saluto di benvenuto del presidente della Conferenza episcopale, mons. Antonius Franciskus Subianto Bunyamin, e le testimonianze di due persone con disabilità, l’incaricato della Commissione liturgica, mons. Henricus Pidyarto, ha guidato un breve momento di preghiera. Quindi il Santo Padre ha salutato personalmente e benedetto i presenti. Prima di lasciare la Henry Soetio Hall Francesco ha firmato la placca in marmo della sede della Conferenza episcopale per poi fare rientro alla nunziatura apostolica.

Fonte: AgenSIR