Il Papa in ascolto dei giovani di Scholas Occurrentes a Giacarta

Papa Francesco dopo l’incontrato con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, i seminaristi e i catechisti, si è recato per qualche istante in Piazza Maria per una benedizione dei fedeli. Infine, ha raggiunto a piedi la Casa della Gioventù, dove ha incontrato i giovani di Scholas Occurrentes, inaugurando la loro sede in Indonesia.

Papa in Indonesia: incontra i giovani di Scholas occurrentes

Al termine dell’incontro con il clero, il Papa ha raggiunto la Casa della Gioventù Grha Pemuda, per l’incontro con i giovani di Scholas Occurrentes. Francesco è stato accolto nel cortile antistante la Casa della Gioventù dai responsabili di Scholas Occurrentes e da 100 bambini dell’arcidiocesi di Giacarta. Due bambini gli hanno offerto un dono, mentre gli altri hanno intonato un canto. Poi, il Papa ha raggiunto la Sala Saint Mathias and Saint Tadeus, dove ha incontrato i partecipanti al progetto “Scholas Aldeas”. Successivamente, è stato accompagnato nella Sala Saint Jacob per un incontro privato con il Consiglio di Amministrazione di Scholas Occurrentes. Infine, il Santo Padre, dopo un breve colloquio con alcuni studenti, ha completato l’opera del poliedro realizzato dai giovani posizionando il pezzo finale. Al termine dell’incontro, il Papa ha piantato un albero e ha impartito la benedizione finale.

Fonte: AgenSIR