Il Papa ai giovani del centro estivo: “Lasciatevi condurre bene, guardando oltre”

“Lasciatevi condurre bene, avanti… e sempre guardando oltre, per camminare verso l’Orizzonte”. Così Papa Francesco in un videomessaggio ai bambini che frequentano il centro estivo Valsalicestate, al Liceo Valsalice di Torino.

Aperto da oggi al 15 luglio, quest’anno accoglie anche un gruppo di giovani dall’Ucraina. Attiva anche una “scuola di italiano” con una docente madrelingua ucraina. L’animazione dei più piccoli è affidata agli allievi del liceo salesiano, che hanno così una occasione di crescita e di maturazione.

Ogni settimana sono previste due uscite (parchi acquatici e parchi naturali) e momenti di animazione, preghiera, laboratori e giochi presso il cortile del Liceo. “Valsalicestate conta sul sostegno di molti benefattori, che consentono in questo modo di aiutare le famiglie che non possono permettersi di pagare l’intera quota d’iscrizione”, spiegano gli organizzatori su Ansa.

Papa, problemi al ginocchio: salta la celebrazione del Corpus Domini

“Per le limitazioni imposte al Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del Corpus Domini” giovedì 16 giugno. Lo riferisce il Vaticano.

Per le limitazioni imposte al #Papa dalla gonalgia e per le specifiche necessità liturgiche della celebrazione, non si celebrerà la Santa Messa e Processione con la Benedizione Eucaristica in occasione della Festa del #CorpusDomini. @HolySeePress — Vatican News (@vaticannews_it) June 13, 2022

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.