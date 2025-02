Papa Francesco: “Trasmettere agli altri il messaggio di salvezza del Vangelo”

Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza i partecipanti al Pellegrinaggio promosso dalla Conferenza Episcopale della Scandinavia.

Le parole del Santo Padre

“Non c’è opera più grande che trasmettere agli altri il messaggio di salvezza del Vangelo, e noi siamo chiamati a farlo soprattutto per coloro che si trovano ai margini”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti al pellegrinaggio promosso dalla Conferenza episcopale della Scandinavia. “Pensiamo, ad esempio, a chi è solo o isolato – tanta gente è isolata! – nelle periferie delle vostre comunità e nei territori più remoti”, la raccomandazione di Francesco. “Questo compito è affidato a ciascuno di voi, qualunque sia la vostra età, stato di vita o capacità. Anche coloro che tra voi sono anziani, malati o in difficoltà hanno la nobile vocazione di testimoniare l’amore compassionevole e tenero del Padre. Tornando a casa, dunque, ricordate che il pellegrinaggio non si conclude, ma sposta il suo obiettivo sul quotidiano cammino del discepolato e sulla chiamata a perseverare nel compito dell’evangelizzazione”.

L’importanza del dialogo

“Cooperare con gli altri fratelli cristiani, perché in questi tempi difficili, segnati dalla guerra in Europa e nel mondo, la nostra famiglia umana ha tanto bisogno di una testimonianza unitaria di quella riconciliazione, guarigione e pace che può venire solo da Dio”. “Allo stesso modo, nei vostri contesti multiculturali, siete chiamati a dialogare e lavorare insieme agli appartenenti ad altre religioni, molti dei quali migranti, che avete accolto così bene nelle vostre società”, l’altra indicazione di rotta di Francesco: “Ricordo di averlo visto in prima persona durante la mia visita in Svezia nel 2016”. “Nei tempi delle dittature, i Paesi latinoamericani – Brasile, Uruguay, Cile, Argentina – i nostri fratelli che fuggivano dalle dittature sono andati lì”, il riferimento a braccio: “Continuate ad essere fari di accoglienza e di solidarietà fraterna!”.

Lo slancio dei giovani

“La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno!”. Così il Papa si è rivolto ai giovani durante l’udienza ai partecipanti al pellegrinaggio promosso dalla Conferenza episcopale della Scandinavia. “Nell’ambito degli eventi di quest’anno, il 27 aprile celebreremo la canonizzazione del beato Carlo Acutis”, ha ricordato Francesco: “Questo giovane santo dei nostri tempi e per i nostri tempi mostra a voi, e a tutti noi, quanto sia possibile, nel mondo di oggi, per i giovani seguire Gesù, condividere i suoi insegnamenti con gli altri e così trovare la pienezza della vita nella gioia, nella libertà e nella santità”.

