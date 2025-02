Papa Francesco, trascorsa una notte tranquilla al Policlinico Gemelli

È iniziato il sesto giorno di degenza del Santo Padre al Policlinico Gemelli dove si sta sottoponendo a una cura della polmonite bilaterale. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla.

Gli aggiornamenti

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione“. È quanto fa sapere questa mattina, 19 febbraio, la Sala Stampa della Santa Sede. Ieri pomeriggio Francesco, le cui condizioni cliniche continuano a presentare un quadro complesso, è stato sottoposto a una tac toracica di controllo “prescritta dall’equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico ‘A. Gemelli'” che “ha dimostrato l’insorgenza di una polmonite bilaterale”, la quale “ha richiesto un’ulteriore terapia farmacologica”, aveva informato la Sala Stampa vaticana. Svariati i messaggi di auguri per una pronta guarigione giunti al Papa. Anche i bambini ricoverati presso l’Unità operativa di Oncologia Pediatrica dello stesso Gemelli hanno scritto al Pontefice realizzando dei disegni. “Di umore buono”, il Pontefice “ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continua a pregare per lui”, riferiva la nota della Sala Stampa di ieri sera.

Fonte: Vatican News