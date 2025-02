Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli per accertamenti

La Sala stampa della Santa Sede ha fatto sapere che, al termine delle udienze, il pontefice “si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”. Gli impegni del Santo Padre per i prossimi tre giorni sono stati annullati.

Il comunicato

“Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso”. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede. Dopo una mattinata di udienze, quindi, presumibilmente su consiglio dei medici, il Santo Padre torna ancora una volta al decimo piano del nosocomio romano, sede degli altri ricoveri papali a partire da Giovanni Paolo II, dove verrà sottoposto agli accertamenti del caso.

La situazione

A causa del persistere della bronchite, il Papa ha ceduto quasi interamente la lettura dei testi delle ultime due udienze generali in Aula Paolo VI ai suoi collaboratori, come aveva fatto anche domenica scorsa nella messa per il Giubileo delle Forze Armate. Le udienze di questa settimana, fatta salva l’udienza generale, si sono svolte tutte a Casa Santa Marta, compresa quella di oggi al primo ministro della Slovacchia. L’ultimo ricovero del Santo Padre al Gemelli risale al giugno 2023, per l’intervento all’addome. Francesco si era recato al Gemelli per alcuni controlli anche nel febbraio dello scorso anno.

Gli aggiornamenti

In una seconda comunicazione la Sala Stampa vaticana, fa sapere che, a seguito del ricovero del Papa, “l’udienza giubilare di domani, 15 febbraio è stata annullata“. Invece la Messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Annullato pure l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, “a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi”.

