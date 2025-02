Papa Francesco, proseguono le terapie al policlinico Gemelli

È il quarto giorno in ospedale per Papa Francesco. È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma a causa del riacutizzarsi della bronchite e un’infezione alle vie respiratorie. La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che, questa mattina, il Santo Padre, ha ricevuto l’Eucarestia ed ha seguito la Messa in tv.

L’aggiornamento

“Il Papa ha riposato bene, ha passato una notte tranquilla. Stamattina ha fatto colazione e si è dedicato, come sempre, alla lettura di alcuni quotidiani”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Nel corso della giornata proseguono le terapie”, ha aggiunto, rendendo noto che “nel pomeriggio ci saranno ulteriori informazioni dal punto di vista medico”.

Fonte: Agensir