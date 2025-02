Papa Francesco, proseguono le cure al Policlinico Gemelli

Papa Francesco sta trascorrendo il settimo giorno di degenza al Policlinico Gemelli per sottoporsi alle cure necessarie per una polmonite bilaterale. La Sala Stampa vaticana, in un aggiornamento sulle condizioni del Santo Padre, ha sottolineato che, la notte, è trascorsa tranquilla.

Gli aggiornamenti

La Sala Stampa vaticana aggiorna stamani, 20 febbraio, sulle condizioni del Pontefice: “La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”. Nel bollettino medico diffuso nella serata di ieri dalla Sala Stampa vaticana si evidenziavano condizioni cliniche “stazionarie” con “un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”, degli esami del sangue valutati dallo staff medico.

Fonte: Vatican News