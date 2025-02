Papa Francesco: “Pregare per il dono della pace”

È stato pubblicato il testo preparato da Papa Francesco per l’Angelus di questa VII Domenica del Tempo Ordinario, al termine della Santa Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi. Francesco ringrazia per la vicinanza di questi giorni e l’affetto ricevuto.

Il ringraziamento

“In questi giorni mi sono unito tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere ei disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”, si legge nel testo dell’Angelus.

La prosecuzione delle terapie

“Proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”, riporta il testo dell’Angelus.

Il pensiero per i Diaconi

Poi un pensiero ai Diaconi. “Cari fratelli Diaconi, voi vi dedicate all’annuncio della Parola e al servizio della carità; svolgete il vostro ministero nella Chiesa con parole e opere, portando l’amore e la misericordia di Dio a tutti. Vi esorto a continuare con gioia il vostro apostolato e – come ci suggerisce il Vangelo di oggi – ad essere segno di un amore che abbraccia tutti, che trasforma il maschio in bene e genera un mondo fraterno. Non abbiate paura di rischiare l’amore!”, questo il messaggio di Papa Francesco.

La vicinanza all’Ucraina

“Si compie domani il terzo anniversario della guerra su larga scala contro l’Ucraina: una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l’intera umanità! Mentre rinnovo la mia vicinanza al martoriato popolo ucraino, vi invito a ricordare le vittime di tutti i conflitti armati ea pregare per il dono della pace in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”, il Papa non smette di pensare alle situazioni di guerra che pesano sul mondo intero.