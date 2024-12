Papa Francesco: “Portare la speranza del Vangelo”

Papa Francesco, nell’udienza di oggi, ha ricevuto un gruppo di benefattori vietnamiti della Pontificia Opera Missionaria provenienti dagli Stati Uniti.

Le parole del Santo Padre

“Aiutare le comunità cristiane in terre lontane dalla vostra”. È l’invito del Papa ai vietnamiti residenti negli Stati Uniti, benefattori della Pontificia Opera Missionaria, ricevuti oggi in udienza. “Il vostro pellegrinaggio a Roma avviene a pochi giorni dall’apertura della Porta Santa, che segna l’inizio dell’Anno giubilare”, ha esordito Francesco, auspicando che “questo tempo consenta a tutti i fedeli di vivere un incontro autentico e personale con il Signore Gesù Cristo, che dobbiamo annunciare sempre, ovunque e a tutti come nostra speranza”.

Il sostegno alle opere missionarie

“Il vostro impegno nel sostenere le opere missionarie e caritative della Chiesa universale è un’espressione concreta di questo annuncio e contribuirà a portare la speranza nata dal Vangelo a molti nostri fratelli e sorelle, in varie parti del mondo”, l’omaggio del Papa: “La vostra solidarietà con i poveri e con coloro che vivono ai margini della società risponde al comando del Signore di prendersi cura degli ultimi tra noi; e, come ci ricorda San Paolo, è importante che questa assistenza sia data con cuore gioioso, con il sorriso”.

L’amore tenero e compassionevole di Cristo

“Il Signore vi conceda di offrire sempre la vostra elemosina con spirito lieto, e che i vostri sacrifici portino frutto nella vita dei fratelli e delle sorelle, i quali potranno così sperimentare l’amore tenero e compassionevole di Cristo”, l’auspicio finale.