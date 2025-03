Papa Francesco fa sentire la sua voce in Piazza San Pietro

Prima dell’inizio della preghiera del Santo Rosario in piazza san Pietro, è stato trasmesso un audio con un saluto di Francesco ricoverato al Gemelli in segno di gratitudine per i messaggi ricevuti:

“Vi ringrazio di cuore per le preghiere per la mia salute. Che Dio vi benedica”. Il messaggio audio è in lingua spagnola

Sorpresa ed emozione da parte dei fedeli riuniti, per l’undicesima sera di fila, per invocare la guarigione del Pontefice

La voce del Papa

Dopo ventuno giorni di apprensione, di vuoto, di finestre chiuse e preghiere serali ininterrotte, la voce di Papa Francesco torna per la prima volta a risuonare in Piazza San Pietro. Intorno alle 21 di questa sera, prima di dare il via all’undicesima recita del Rosario, un audio di meno di 30 secondi in spagnolo registrato da Francesco al Policlinico Gemelli viene trasmesso in filodiffusione per le centinaia di fedeli riuniti nella piazza. È il cardinale Ángel Fernández Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (questa sera è lui a guidare il momento di preghiera), ad annunciare questa “bellissima notizia” del messaggio vocale che Francesco ha voluto condividere con il mondo. Un segno di gratitudine del Pontefice “toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio”. “Un bel dono – ha detto il cardinale – per noi che siamo qui e per tutti nel mondo: tante persone cattolici e cristiani donne e uomini di buona volontà che gli sono vicini e pregano per lui”