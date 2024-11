Domenica prossima, 17 novembre, alle 10, il Papa presiederà nella basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica per la Giornata mondiale dei poveri.



Prima della Messa, simbolicamente il Santo Padre benedirà 13 chiavi, che rappresentano i 13 Paesi in cui la Famvin Homeless Alliance (Fha), della Famiglia Vincenziana, con il Progetto “13 case” per il Giubileo, costruirà nuove abitazioni per persone disagiate. Tra questi Paesi – informa il Dicastero per l’Evangelizzazione – c’è anche la Siria, le cui 13 case saranno finanziate direttamente dalla Santa Sede come gesto di carità per l’Anno Santo.

A seguire, in Aula Paolo VI, il Santo Padre pranzerà insieme a 1.300 poveri. Il pranzo, organizzato dal Dicastero per il Servizio della Carità, sarà offerto quest’anno dalla Croce Rossa Italiana e sarà allietato dalla loro Fanfara nazionale. Al termine del pranzo a ciascuna persona sarà distribuito uno zaino offerto dai Padri Vincenziani (Congregazione della Missione), contenente dei viveri e dei prodotti per l’igiene personale.

L’Ambulatorio Madre di Misericordia, struttura collegata al Dicastero per il Servizio della Carità che offre quotidianamente assistenza sanitaria gratuita ai poveri e ai bisognosi, nella settimana che va dall’11 al 16 novembre rimarrà aperto con orario continuato dalle 8 alle 17. Sarà sempre presente un servizio di guardia medica, di medicina interna e ogni giorno verranno effettuati vaccini antinfluenzali, esami del sangue, tamponi e medicazioni.

Tutte le prestazioni sono gratuite e riservate a coloro che vivono in situazioni di povertà, emarginazione o di difficoltà; verranno inoltre sempre garantiti i farmaci e le terapie necessarie. Saranno presenti medici specialisti di 18 specialità differenti. Le visite specialistiche offerte durante la settimana includeranno: cardiologia, ortopedia, oftalmologia, chirurgia generale, reumatologia, dermatologia, odontoiatria, ginecologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, oncologia, ecografia, urologia, psichiatria, neurologia, malattie infettive, gastroenterologia, nefrologia, podologia.

Il Dicastero per l’Evangelizzazione provvederà alle esigenze dei più bisognosi con diverse iniziative benefiche, tra cui, ad esempio, il pagamento delle bollette per le famiglie più abbienti attraverso i contatti con le parrocchie. La settimana precedente alla Giornata tutte le comunità parrocchiali e diocesane saranno chiamate a porre al centro delle loro attività pastorali l’attenzione per le esigenze dei poveri del proprio quartiere attraverso dei segni concreti. A disposizione, grazie al Dicastero per l’Evangelizzazione, un sussidio pastorale tradotto in sei lingue.

