Papa Francesco: “Continuare a pregare per la pace”

La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso il testo preparato da Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, per l’Angelus domenicale.

Le parole del Santo Padre

Il Giubileo degli artisti – scrive il Pontefice – “ci ricorda l’importanza dell’arte come linguaggio universale che diffonde la bellezza e unisce i popoli, contribuendo a portare armonia nel mondo e a far tacere ogni grido di guerra”. “Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, sottolinea il Papa – come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po’ di cure per la mia bronchite”.

La preghiera per la pace

Papa Francesco invita tutti “a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”. Infine, un grazie “per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera”.