Papa Francesco è arrivato a Singapore, quarta e ultima tappa del suo viaggio in Asia sud-orientale e Oceania. Precedentemente, presso l’aeroporto di Dili, ha avuto luogo la cerimonia di congedo da Timor-Leste. Subito dopo la partenza da Dili, il Pontefice ha fatto pervenire un telegramma di saluto al presidente Ramos-Horta.

Cerimonia di congedo da Timor-Lest e telegramma al presidente

Alle 11.40 (4.40 ora di Roma), presso l’aeroporto di Dili, ha avuto luogo la cerimonia di congedo da Timor-Leste. Al suo arrivo, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica Democratica di Timor Leste, José Ramos-Horta, nella Vip Lounge per un breve colloquio. Dopo aver salutato il seguito locale e la delegazione timorese, Francesco è partito alle 12.25 (5.25 ora di Roma) per Singapore, ultima tappa del suo viaggio in Assia e Oceania, per atterrare dopo circa quattro ore di volo. Subito dopo la partenza da Dili, il Papa ha fatto pervenire al presidente Ramos-Horta un telegramma in cui si legge: “Nel momento di lasciare Timor-Leste dopo il mio viaggio apostolico, sappia che sono profondamente grato a Vostra Eccellenza, alle autorità locali e ai suoi amati cittadini per la generosa e calda accoglienza dimostrata durante la mia vita. Pregando che Dio Onnipotente ricolmi il paese dei doni della pace e della solidarietà, invoco su tutti voi abbondanza di benedizioni”.

Papa Francesco è arrivato a Singapore

Papa Francesco è arrivato a Singapore, quarta e ultima tappa del suo viaggio in Asia sud-orientale e Oceania. L’aereo con a bordo il Pontefice, proveniente da Timor Est, è atterrato all’aeroporto internazionale ‘Changi’ di Singapore. Il Pontefice è accolto allo scalo aereo dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù, e al termine della cerimonia ufficiale si trasferisce in auto al Centro per ritiri “San Francesco Saverio”, dove alloggia. L’unico impegno previsto per la giornata è l’incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù.

Fonte: AgenSIR