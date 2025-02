Papa Francesco al Gemelli, a San Pietro cinquemila persone pregano per lui

Papa Francesco è al secondo giorno di degenza presso il Policlinico Gemelli per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite. Nella basilica di San Pietro, le cinquemila persone presenti stanno pregando per lui.

La preghiera

Nella basilica di San Pietro si prega per il Papa. Oggi, infatti, erano previsti nel calendario giubilare tre pellegrinaggi diocesani, provenienti da Parma, Viterbo e Benevento. In totale, una folla di 5mila persone che, dopo il passaggio della Porta Santa e l’ingresso in basilica, è stata invitata da padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini, a pregare per il Santo Padre, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli per un’infezione alle vie respiratorie. “Preghiamo per il Papa, che fa tanto per la Chiesa”, l’invito di padre Fortunato, seguito da un lungo applauso dei presenti. Il pellegrinaggio giubilare odierno è aperto anche agli artisti, in occasione del loro Giubileo, che si svolgerà senza la presenza di Papa Francesco. Attese per oggi ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute e sul decorso ospedaliero.

Fonte: Agensir