Domani l’effetto-Francesco rende “green” l’episcopato spagnolo. “La Spagna rurale. Una sfida per l’evangelizzazione e la cura del Creato” è il tema scelto dal dipartimento dell’Ecologia integrale. All’interno della Subcommissione episcopale per l’azione caritativa e sociale. Per il Seminario di ecologia integrale. In programma alla Fundación Pablo VI di Madrid, il 13, il 20 e il 27 settembre. Nel mese dedicato al Tempo del Creato.

Il modello-Francesco

Alla difesa della “casa comune” papa Francesco dedica una parte rilevante del proprio magistero. Il seminario è rivolto principalmente alle commissioni diocesane. Per l’ecologia integrale. Ong. Istituzioni di sviluppo rurale. Caritas. Giustizia e pace. Sacerdoti. Religiosi e religiose di comunità rurali. Si può partecipare al seminario in presenza o in streaming. L’iniziativa, riferisce il Sir, avvia un approfondimento sulla Spagna rurale. Come sfida umana. Ecologica. Ed evangelizzatrice.

Tre prospettive

A partire da tre prospettive. Il rispetto e la cura del Creato. I valori etici propri delle comunità rurali. Le risorse pastorali e spirituali della comunità cristiane nel contesto rurale. Le tre linee tematiche saranno affrontate con specialisti. Istituzioni ecclesiali. E operatori pastorali impegnati nel mondo rurale. La subcommissione episcopale per l’azione caritativa e sociale è presieduta da monsignor Jesús Fernández. Il presule inaugurerà l’incontro. Mentre la conclusione sarà affidata al segretario generale della Conferenza episcopale spagnola, monsignor Luis Argüello.

