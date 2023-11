Papa: “La donna sa ascoltare, ha vocazione all’ascolto”

Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al Convegno sulla Venerabile María de Jesús de Ágreda promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale. “Madre Ágreda fu una donna eccezionale – ha detto il Papa – evangelizzatrice dell’America”.

Papa: “La donna sa ascoltare e ha una specie di vocazione all’ascolto”

“Una bella iniziativa, non solo per quello che rappresenta per lo studio del mistero dell’Immacolata Concezione, ma anche perché nasce sotto l’impulso di un Ordine contemplativo femminile”. Così il Papa ha definito il convegno sulla Venerabile María de Jesús de Ágreda, promosso dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale e i cui partecipanti sono stati ricevuti in udienza.

“Madre Ágreda fu una donna eccezionale – l’omaggio di Francesco nel discorso in spagnolo – che voi avete voluto definire come ‘innamorata della Scrittura’, mistica mariana ed evangelizzatrice dell’America”. Di qui, per il Papa, “tre lezioni che la donna contemplativa può dare alla Chiesa”. La prima, ha spiegato Francesco è “il silenzio, l’atteggiamento all’ascolto, per accogliere nel cuore la voce dell’Amato, Parola eterna del Padre”. Si tratta, per il Papa, di “un’atteggiamento di tutti, ma specialmente femminile”. “La donna sa ascoltare e ha una specie di vocazione all’ascolto”. La seconda lezione è la mistica, che “è un rapporto con Dio che nasce da questo atteggiamento di ascolto, da questa lettura incarnata della Sacra Scrittura”. La terza lezione è la missione, sulla scorta della lezione di Maria a Cana.

Fonte: AgenSIR