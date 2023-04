Il Papa richiama l’importanza dell’unità della Chiesa, spesso minata da “partiti e cricche”. “Purtroppo, vediamo anche ai nostri giorni – ha detto Papa Francesco nell’udienza alla Papal Foundation – come l’unità della Chiesa sia ferita dalla divisione. E’ il diavolo: lui è specialista nel lottare contro l’unità. Ciò è spesso causato dall’influsso di ideologie e movimenti che, pur avendo talvolta buone intenzioni, finiscono per fomentare partiti e ‘cricche’, dove ciascuno sviluppa un certo complesso di superiorità quando si tratta di comprendere la pratica della fede.

Questo è ulteriormente aggravato dall’applicazione di una terminologia mondana, soprattutto di tipo politico, quando si parla della Chiesa e della fede stessa”. Richiamando le parole di San Paolo, il Papa mette in guardia coloro che “parlano in modo superficiale o rifiutano del tutto la natura della Chiesa come unità nella diversità, come unità senza uniformità”.

“Motivati da una fede sincera e dal vivo desiderio di aiutare gli altri, i membri della Papal Foundation si elevano al di sopra di queste divisioni faziose – ha aggiunto il Pontefice – e promuovono l’unità attraverso il generoso finanziamento, ogni anno, di numerosi progetti e borse di studio che forniscono vitale assistenza, senza pregiudizi o discriminazioni, ai nostri fratelli e sorelle nel mondo intero”.

Fonte: Ansa