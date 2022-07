“Nelle mie visite in Africa, sono sempre stato colpito dalla fede e dalla resilienza di questi popoli”. Lo sottolinea Papa Francesco in un videomessaggio ai partecipanti al II Congresso cattolico pan-africano su Teologia, Società e Vita pastorale, che si svolge oggi a Nairobi, in Kenya. La partecipazione di religiose e religiosi, teologi, laici, sacerdoti è “segno di una Chiesa africana in uscita”.

Papa: “L’Africa sempre ci sorprende”

“Come ho commentato durante il mio viaggio nella Repubblica Centrafricana nel 2015, ‘l’Africa sempre ci sorprende’”, dice il Papa riportato da Ansa. Il Pontefice invita i partecipanti al congresso a tirare fuori il meglio di loro “in modo che il risultato sia una sorpresa”.

“Perché l’Africa è poesia. La saggezza degli antenati africani – prosegue il Papa – ci ricorda questo importante richiamo, che ‘le montagne non si incontrano mai, ma le persone lo fanno’. Continuiamo. Insieme. Accompagnandoci, aiutandoci a vicenda, e crescere insieme. La Chiesa ha bisogno di cammini di missionarietà, di conversione ecologica, pace, riconciliazione”, conclude il Papa.

