Papa in Bahrein: oggi la giornata del dialogo interreligioso

Il dialogo interreligioso è al centro della seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Francesco in Bahrein. Questa mattina si recherà al Sakhyr Royal Palace per intervenire alle 10 ora locale (8 in Italia) al Bahrain Dialogue Forum East and West for Human Coexistence launched.

Il programma di oggi

Nel pomeriggio alle 16 (14 ora italiana) avrà un incontro privato con il Grande Imam di Al-Azhar Al Tayyebb , mentre alle 16.30, nella moschea dello stesso Sakhir Royal Palace, incontrerà i membri del Consiglio musulmano . L’ultimo appuntamento per Papa Francesco è alle 17.45 con l’incontro ecumenico e la preghiera per la pace presso la Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia ad Awali.

